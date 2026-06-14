Півзахисника Астон Вілли визнали найкращим гравцем матчу Шотландія – Гаїті на ЧС-2026

Півзахисник Астон Вілли Джон Макгінн отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Гаїті у межах першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

31-річний записав у свій актив єдиний гол зустрічі, який приніс шотландцям перемогу з рахунком 1:0.

Зазначимо, що забитий м'яч дозволив хавбеку встановити новий віковий рекорд збірної Шотландії, ставши найстаршим автором гола на чемпіонатах світу. На момент взяття воріт півзахиснику було 31 рік і 238 днів.

Перемога над Гаїті дозволила шотландцям очолити Групу С, обійшовши команди Бразилії та Марокко.

У наступному турі Гаїті 20 червня зіграє проти Бразилії. Початок о 03:30 (за київським часом), а Шотландія зустрінеться у цю ж ніч проти Марокко (о 01:00).