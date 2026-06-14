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Макгінн став найстаршим автором гола Шотландії на чемпіонатах світу

Олександр Булава — 14 червня 2026, 07:32
Макгінн став найстаршим автором гола Шотландії на чемпіонатах світу
Джон Макгінн
Getty Images

Збірна Шотландії стартувала на чемпіонаті світу-2026 з футболу, здобувши мінімальну перемогу над Гаїті. Єдиний гол у свій актив записав півзахисник Астон Вілли Джон Макгінн, встановивши рекорд національної команди на світових першостях.

Про це повідомляє OptaJoe.

Забитий м'яч дозволив хавбеку встановити новий віковий рекорд збірної Шотландії, ставши найстаршим автором гола на чемпіонатах світу. На момент взяття воріт півзахиснику було 31 рік і 238 днів.

Макгінн перевершив досягнення легендарного Кенні Далгліша, який відзначився на ЧС-1982 у матчі проти Нової Зеландії у віці 31 року і 103 днів.

Нагадаємо, перемога над Гаїті дозволила шотландцям очолити Групу С, обійшовши команди Бразилії та Марокко.

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