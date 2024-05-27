Епіцентр прийме Верес у Києві

Перший матч за право виступати в Українській Прем'єр-лізі між Епіцентром і Вересом відбудеться на стадіоні "Лівий Берег" у Києві.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кам'янець-Подільський клуб поки не отримав атестат для проведення матчів рівня УПЛ. Тому, клуб вимушено свій домашній матч зіграє в Києві на "Арені Лівий берег".

Гра відбудеться 29 травня. Початок о 15:30 за київським часом. Трансляція на УПЛ ТВ.

Нагадаємо, Верес в останньому турі УПЛ здолав Металіст 1925 і отримав право боротися за місце в УПЛ у перехідних матчах.