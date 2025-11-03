Буяльський і Велетень – серед претендентів на приз найкращому гравцеві жовтня УПЛ

УПЛ визначилася з іменами кандидатів на призи найкращим гравцеві та тренеру жовтня в лізі.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

На приз найкращому гравцеві претендують 8 гравців:

Віталій Буяльський (Динамо)

Владислав Велетень (Полісся)

Валентин Горох (Верес)

Глейкер Мендоза (Кривбас)

Микола Миронюк (Епіцентр)

Простер Обах (ЛНЗ)

Олександр Сапутін (Зоря)

Хоакін Сіфуентес (Епіцентр)

На приз найкращому тренеру місяця претендують чотири фахівці:

Сергій Нагорняк (Епіцентр)

Віталій Пономарьов (ЛНЗ)

Руслан Ротань (Полісся)

Олександр Шовковський (Динамо)

Переможець буде визначатися шляхом голосування, яке триватиме до вівторка, 4 листопада. Взяти участь у голосуванні можна тут.

Нагадаємо, 2 листопада Шахтар у центральному матчі 11 туру УПЛ обіграв Динамо 3:1.