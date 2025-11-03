Українська правда
Буяльський і Велетень – серед претендентів на приз найкращому гравцеві жовтня УПЛ

Олег Дідух — 3 листопада 2025, 12:54
Буяльський і Велетень – серед претендентів на приз найкращому гравцеві жовтня УПЛ
Віталій Буяльський
ФК Динамо

УПЛ визначилася з іменами кандидатів на призи найкращим гравцеві та тренеру жовтня в лізі.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

На приз найкращому гравцеві претендують 8 гравців:

  • Віталій Буяльський (Динамо)
  • Владислав Велетень (Полісся)
  • Валентин Горох (Верес)
  • Глейкер Мендоза (Кривбас)
  • Микола Миронюк (Епіцентр)
  • Простер Обах (ЛНЗ)
  • Олександр Сапутін (Зоря)
  • Хоакін Сіфуентес (Епіцентр)

На приз найкращому тренеру місяця претендують чотири фахівці:

  • Сергій Нагорняк (Епіцентр)
  • Віталій Пономарьов (ЛНЗ)
  • Руслан Ротань (Полісся)
  • Олександр Шовковський (Динамо)

Переможець буде визначатися шляхом голосування, яке триватиме до вівторка, 4 листопада. Взяти участь у голосуванні можна тут.

Нагадаємо, 2 листопада Шахтар у центральному матчі 11 туру УПЛ обіграв Динамо 3:1.

Чемпіонат України, УПЛ

