Буяльський і Велетень – серед претендентів на приз найкращому гравцеві жовтня УПЛ
Віталій Буяльський
ФК Динамо
УПЛ визначилася з іменами кандидатів на призи найкращим гравцеві та тренеру жовтня в лізі.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.
На приз найкращому гравцеві претендують 8 гравців:
- Віталій Буяльський (Динамо)
- Владислав Велетень (Полісся)
- Валентин Горох (Верес)
- Глейкер Мендоза (Кривбас)
- Микола Миронюк (Епіцентр)
- Простер Обах (ЛНЗ)
- Олександр Сапутін (Зоря)
- Хоакін Сіфуентес (Епіцентр)
На приз найкращому тренеру місяця претендують чотири фахівці:
- Сергій Нагорняк (Епіцентр)
- Віталій Пономарьов (ЛНЗ)
- Руслан Ротань (Полісся)
- Олександр Шовковський (Динамо)
Переможець буде визначатися шляхом голосування, яке триватиме до вівторка, 4 листопада. Взяти участь у голосуванні можна тут.
Нагадаємо, 2 листопада Шахтар у центральному матчі 11 туру УПЛ обіграв Динамо 3:1.