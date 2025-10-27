Мессі та Роналду – серед претендентів на потрапляння до символічної збірної 2025 року

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) опублікувала список із 26 гравців, які претендують на потрапляння в символічну збірну 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба FIFPro.

Список претендентів:

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, Манчестер Сіті), Аліссон Беккер (Бразилія, Ліверпуль), Тібо Куртуа (Бразилія)

Захисники: Трент Александер-Арнольд (Англія, Реал Мадрид), Пау Кубарсі (Іспанія, Барселона), Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ), Маркіньос (Бразилія, ПСЖ), Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ), Вільям Саліба (Франція, Арсенал), Вірджил Ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль)

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Англія, Реал Мадрид), Кевін Де Брейне (Бельгія, Наполі), Лука Модрич (Хорватія, Мілан), Жоау Невеш (Португалія, ПСЖ), Коул Палмер (Англія, Челсі), Педрі (Іспанія, Барселона), Федеріко Вальверде (Уругвай, Реал Мадрид), Вітінья (Португалія, ПСЖ)

Форварди: Усман Дембеле (Франція, ПСЖ), Ерлінг Голанд (Норвегія, Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (Франція, Реал Мадрид), Ліонель Мессі (Аргентина, Інтер Маямі), Рафінья (Бразилія, Барселона), Кріштіану Роналду (Португалія, Аль-Наср), Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль), Ламін Ямал (Іспанія, Барселона)

FIFPro

Символічна збірна буде визначена шляхом голосування 26 тисяч професійних гравців із 68 країн світу. Підсумки голосування будуть підбиті в понеділок, 3 листопада поточного року.

Раніше повідомлялося про те, що Кевін Де Брейне вибув з гри на 3-4 місяці через м’язову травму.