Асоціація професійних футболістів подала в суд на ФІФА

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) подала до суду на ФІФА через проведення клубного чемпіонату світу-2025.

Про це повідомляє пресслужба FIFPro.

Зазначається, що їх не влаштовує порядок створення календаря матчів національних збірних команд, а також дати проведення КЧС-2025, що відбудеться в США за участі 32 команд.

FIFPro вважає, що рішення ФІФА порушує права гравців та трудове законодавство Європейського союзу та направить справу до Європейського суду.

Варто зазначити, що клубний чемпіонат світу відбудеться в США з 15 червня по 13 липня 2025 року. У ньому візьмуть участь 32 команди, з них 12 — з Європи.

Нещодавно визначився останній учасник від Європи на турнір.