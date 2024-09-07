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Президент FIFPRO: Я не розумію, чому Челсі залишив Палмера поза заявкою на ЛК, це божевілля

Володимир Кук — 7 вересня, 11:06
Президент FIFPRO: Я не розумію, чому Челсі залишив Палмера поза заявкою на ЛК, це божевілля
Коул Палмер
ФК Челсі

Девід Терьє президент Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro) не розуміє, чому Челсі залишив одного зі своїх найкращих гравців поза турніром Ліги конференцій сезону-2024/25.

Його слова передає The Sun.

"Неймовірно. Я не розумію, чому Челсі залишив одного зі своїх найкращих гравців поза турніром.

Це божевілля, але футбол стає все більш божевільним із кожним днем, чи то календар, чи то трансферна система, чи то навантаження на гравців.

Вболівальники хочуть бачити на полі найкращих гравців. Люди, які платять за перегляд футболу по телевізору, заслуговують бачити найкращих", — сказав Терьє.

У сезоні-2024/25 Палмер зіграв 3 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та 4 результативними передачами.

Нагадаємо, нещодавно лондонський Челсі опублікував список гравців які включені на матчі основного етапу ЛК.

Зазначимо, що український вінгер Михайло Мудрик у заявку потрапив. Раніше він взяв участь в обох матчах плейоф кваліфікації проти швейцарського Серветта.

Челсі Коул Палмер Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) Ліга конференцій сезону-2024/25 Девід Терьє

Челсі

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