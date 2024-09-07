Президент FIFPRO: Я не розумію, чому Челсі залишив Палмера поза заявкою на ЛК, це божевілля

Девід Терьє президент Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro) не розуміє, чому Челсі залишив одного зі своїх найкращих гравців поза турніром Ліги конференцій сезону-2024/25.

Його слова передає The Sun.

"Неймовірно. Я не розумію, чому Челсі залишив одного зі своїх найкращих гравців поза турніром.

Це божевілля, але футбол стає все більш божевільним із кожним днем, чи то календар, чи то трансферна система, чи то навантаження на гравців.

Вболівальники хочуть бачити на полі найкращих гравців. Люди, які платять за перегляд футболу по телевізору, заслуговують бачити найкращих", — сказав Терьє.