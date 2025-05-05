Визначилися півфінальні пари Кубку України серед жінок
УАФ
Сьогодні, 5 травня, відбулося жеребкування півфінального етапу Кубку України з футболу серед жіночих команд.
Про це повідомляє УАФ.
За підсумками жеребкування, лідер чемпіонату полтавська Ворскла зустрінеться з одеським колективом Сістерс, а Металіст 1925 протистоятиме ковалівському Колосу.
Півфінальні пари Кубку України, жінки
- Металіст 1925 – Колос
- Сістерс – Ворскла
Базовою датою півфінальних матчів є 21 травня 2025 року. Фінал пройде 10 червня.
Нагадаємо, в чемпіонаті лідирує полтавська Ворскла, яка набрала 45 пунктів. На 3 бали відстає Металіст 1925, а Колос знаходиться на відстані 7 очок.
Нещодавно українська дзюдоїстка Дарʼя Білодід дебютувала за Металіст 1925.