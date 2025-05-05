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Визначилися півфінальні пари Кубку України серед жінок

Микола Дендак — 5 травня 2025, 12:45
Визначилися півфінальні пари Кубку України серед жінок
УАФ

Сьогодні, 5 травня, відбулося жеребкування півфінального етапу Кубку України з футболу серед жіночих команд.

Про це повідомляє УАФ.

За підсумками жеребкування, лідер чемпіонату полтавська Ворскла зустрінеться з одеським колективом Сістерс, а Металіст 1925 протистоятиме ковалівському Колосу.

Півфінальні пари Кубку України, жінки

  • Металіст 1925 – Колос
  • Сістерс – Ворскла

Базовою датою півфінальних матчів є 21 травня 2025 року. Фінал пройде 10 червня.

Нагадаємо, в чемпіонаті лідирує полтавська Ворскла, яка набрала 45 пунктів. На 3 бали відстає Металіст 1925, а Колос знаходиться на відстані 7 очок.

Нещодавно українська дзюдоїстка Дарʼя Білодід дебютувала за Металіст 1925.

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