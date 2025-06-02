Ліверпуль впевнений у швидкому трансфері Вірца

Ліверпуль впевнене у швидкому завершенні трансферу атакувального півзахисника Баєра Флоріана Вірца.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Цього тижня заплановано новий раунд переговорів між англійським та німецьким клубом. Мерсисайдці оптимістично налаштовані на швидке підписання угоди з "фармацевтами".

Напередодні чемпіон Англії запропонував Баєру 130 мільйонів євро за 22-річного футболіста. До того ж нова пропозиція містить в собі додаткові бонусні позиції.

🚨 Liverpool remain confident to finalize Florian Wirtz deal as new round of talks has been scheduled this week.



Club optimistic to get the agreement sealed with Bayer Leverkusen soon. pic.twitter.com/TAkyE7Yjvy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2025

Зазначимо, що спочатку фаворитом на підписання Флоріана Вірца вважалася Баварія. Проте потім несподівано для багатьох у лідери гонки за футболіста вирвався Ліверпуль.

Згодом президент "ротен" Герберт Хайнер підтвердив бажання Вірца приєднатися до команди Арне Слота, яка в першому ж сезоні під керівництвом нідерландця стала чемпіоном Англії.

У сезоні-2024/25 Вірц провів 44 матчі за Баєр у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 15 результативних передач.