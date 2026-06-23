Український форвард може продовжити свої виступи в чемпіонаті Англії

Український нападник Сандерленда Назарій Русин може залишитися в чемпіонаті Англії.

Про це сам форвард повідомив у коментарі Українському футболу.

"Із Сандерлендом розмовляє мій агент. Я поки ніякої конкретної інформації не маю. Знаю тільки, що 4 липня маю бути в Сандерленді, бо тоді в нас починається збір. Тому 1 липня я вилітаю до Англії. Варіант залишитися в Сандерленді ще на сезон теж можливий? Так, звичайно. Я цього не виключаю.



У мене ще рік контракту із Сандерлендом. Зараз для мене головне – прилетіти до Англії. Ми подали на візи для моїх дітей, і вже там подивимося, як усе буде. Але є велика ймовірність, що я залишуся в Англії на рік і допрацюю контракт із Сандерлендом до кінця (до літа 2027 року)", – зазначив Назарій.