Український форвард може продовжити свої виступи в чемпіонаті Англії
Український нападник Сандерленда Назарій Русин може залишитися в чемпіонаті Англії.
Про це сам форвард повідомив у коментарі Українському футболу.
"Із Сандерлендом розмовляє мій агент. Я поки ніякої конкретної інформації не маю. Знаю тільки, що 4 липня маю бути в Сандерленді, бо тоді в нас починається збір. Тому 1 липня я вилітаю до Англії. Варіант залишитися в Сандерленді ще на сезон теж можливий? Так, звичайно. Я цього не виключаю.
У мене ще рік контракту із Сандерлендом. Зараз для мене головне – прилетіти до Англії. Ми подали на візи для моїх дітей, і вже там подивимося, як усе буде. Але є велика ймовірність, що я залишуся в Англії на рік і допрацюю контракт із Сандерлендом до кінця (до літа 2027 року)", – зазначив Назарій.
Він також прокоментував інформацію відносно можливого переходу в Карпати.
"Не знаю. Я цим питанням не займаюся, тому нічого конкретного зараз сказати не можу. Наразі чекаю завершення свого контракту з Аркою, який закінчується 30 червня", – додав Русин.
У сезоні-2025/26 Русин на правах оренди відіграв за Арку 25 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами. Transfermarkt оцінює 27-річного нападника у 600 тисяч євро.