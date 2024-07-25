Визначилися фіналісти Євро-2024 U-19

Сьогодні, 25 липня, відбулися півфінальні матчі Євро-2024 U-19 з футболу, за підсумками яких у фінал вийшли збірні Іспанії та Франції.

Іспанці вирвали перемогу в поєдинку з Італією в овертаймах. На 100-й хвилині забив 19-річний Поль Фортуні.

В іншому півфіналі Франція зустрілася зі збірною України. У напруженому поєдинку сильнішими виявилися саме французи, які забили переможний м'яч на 61-й хвилині, зусиллями Валентена Атангана Едоа.

Чемпіонат Європи 2024 U-19, Північна Ірландія

Півфінал, 25 липня

Італія U-19 — Іспанія U-19 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 100 Фортуні.

Франція U-19 — Україна U-19 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 61 Атангана Едоа.

Нагадаємо, в першій грі групового етапу підопічні Дмитра Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, у другому турі не змогли обіграти Норвегію U-19, а в третьому в більшості вирвали перемогу над Італією U-19, чим забезпечили вихід у півфінал.

Потрапляння в четвірку найкращих збірних означає, що українці вибороли путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році в Чилі.