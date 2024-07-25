Іспанія здолала Італію у півфіналі Євро-2024 U-19

Юнацька збірна Іспанії обіграла Італію у півфіналі чемпіонату Європи-2024 U-19 з футболу.

Основний час матчу завершився з рахунком 0:0, тож поєдинок продовжився двома додатковими таймами. на початку першої 15-хвилинки гол на свій рахунок записав 19-річний іспанський півзахисник Поль Фортуні, який розстріляв ворота італійців з 10 метрів після прострілу Хуліо Діаса з флангу.

Чемпіонат Європи 2024 U-19, Північна Ірландія

Півфінал, 25 липня

Італія U-19 — Іспанія U-19 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 100 Фортуні

Суперник "червоної фурії" визначився у протистоянні України з Францією, матч яких розпочнеться о 21:00 за київськими часом.