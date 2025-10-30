Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначились строки відновлення Педрі – AS

Володимир Максименко — 30 жовтня 2025, 11:00
Визначились строки відновлення Педрі – AS
Педрі
Getty Images

Хавбек Барселони Педрі не допоможе своїй команді у найближчих матчах.

Про це повідомляє AS.

У 22-річного футболіста діагностували розрив біцепса стегна лівої ноги – за прогнозами лікарів він пропустить близько шести тижнів.

Зазначимо, що в останньому матчі Барселони в Ла Лізі проти Реала (поразка 1:2) Педрі отримав червону картку, тому він у будь-якому випадку пропустив би матч 11 туру Ла Ліги проти Ельче, який відбудеться в неділю, 2 листопада.

У поточному сезоні на рахунку Педрі 2 голи та 2 асисти в 13 матчах за Барселону в усіх турнірах. Востаннє він пропускав матч каталонців ще 26 січня поточного року, після чого взяв участь у 53 поєдинках поспіль. 

Раніше повідомлялось, що досвідчений Роберт Левандовський відновив тренування після травми.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Педрі травма

Педрі

Педрі отримав м’язову травму
Визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025 після фіналу Ліги чемпіонів
Побитий Реал, рекорди за офсайдами і новий Мессі: Барселона не виграла Лігу чемпіонів, але її точно пам'ятатимуть
Педрі: Цей титул був одним із найскладніших
Уболівальникам Реала не сподобається: Кроос назвав найкращого півзахисника світу

Останні новини