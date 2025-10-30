Визначились строки відновлення Педрі – AS

Хавбек Барселони Педрі не допоможе своїй команді у найближчих матчах.

Про це повідомляє AS.

У 22-річного футболіста діагностували розрив біцепса стегна лівої ноги – за прогнозами лікарів він пропустить близько шести тижнів.

Зазначимо, що в останньому матчі Барселони в Ла Лізі проти Реала (поразка 1:2) Педрі отримав червону картку, тому він у будь-якому випадку пропустив би матч 11 туру Ла Ліги проти Ельче, який відбудеться в неділю, 2 листопада.

У поточному сезоні на рахунку Педрі 2 голи та 2 асисти в 13 матчах за Барселону в усіх турнірах. Востаннє він пропускав матч каталонців ще 26 січня поточного року, після чого взяв участь у 53 поєдинках поспіль.

Раніше повідомлялось, що досвідчений Роберт Левандовський відновив тренування після травми.