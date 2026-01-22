Барселона втратила ключового півзахисника Педрі: відомий термін відновлення

23-річний півзахисник Барселони Педрі отримав травму двоголового м'яза стегна у матчі Ліги чемпіонів проти чеської Славії.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонців.

Іспанець вибув із гри на місяць.

Нагадаємо, що 21 січня "блаугранас" переграли на виїзді Славію з рахунком 4:2. Педрі вийшов у стартовому складі каталонського гранда та через травму покинув поле на 61-й хвилині зустрічі. Замість нього у гру вступив Дані Ольмо, який став автором третього голу у ворота чеського клубу.

Відзначимо, що Педрі до отриманої травми встиг оформити гольову передачу на Ферміна Лопеса під час другого взяття володінь Славії.

У поточному сезоні-2025/26 Педрі взяв участь у 25-ти іграх Барселони, у яких забив 2 м'ячі та віддав 8 асистів. Загалом за його спиною понад 220 поєдинків за іспанський гранд.

До слова, Барселона після перемоги над Славією набрала вже 13 балів та посідає 9-те місце у загальній турнірній таблиці ЛЧ (зона кваліфікації плейоф).