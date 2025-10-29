Українська правда
Олег Дідух — 29 жовтня 2025, 15:11
Педрі отримав м’язову травму
Основний півзахисник Барселони Педрі отримав м’язову травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, у середу, 29 жовтня, він пропустив тренування команди. Йдеться про м’язову травму, ступінь важкості якої наразі не відома. Незабаром стан Педрі оцінять лікарі Барселони.

Зазначимо, що у останньому матчі Барселони в Ла Лізі проти Реала (поразка 1:2) Педрі отримав червону картку, тому він у будь-якому випадку пропустить матч 11 туру Ла Ліги проти Ельче, який відбудеться в неділю, 2 листопада.

У поточному сезоні на рахунку Педрі 2 голи та 2 асисти в 13 матчах за Барселону в усіх турнірах. Востаннє він пропускав матч каталонців ще 26 січня поточного року, після чого взяв участь у 53 поєдинках поспіль.

