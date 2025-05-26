Один дебютант. Спаллетті назвав заявку збірної Італії на червневі матчі

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті визначився із заявкою команди на червневі матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Італії.

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем);

Захисники: Франческо Ачербі (Інтер), Алессандро Бастоні (Інтер), Алессандро Буонджорно (Наполі), Андреа Камб'язо (Ювентус), Дієго Коппола (Верона), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Федеріко Дімарко (Інтер), Маттео Габбія (Мілан), Федеріко Гатті (Ювентус), Дестіні Удоджі (Тоттенгем), Давіде Дзаппакоста (Аталанта);

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Чезаре Казадеї (Торіно), Давіде Фраттезі (Інтер), Мануель Локателлі (Ювентус), Самуеле Річчі (Торіно), Ніколо Ровелла (Лаціо), Сандро Тоналі (Ньюкасл);

Нападники: Мойзе Кін (Фіорентина), Лоренцо Лукка (Удінезе), Даніель Мальдіні (Аталанта), Ріккардо Орсоліні (Болонья), Джакомо Распадорі (Наполі), Матео Ретегі (Аталанта).

У заявці є один дебютант – 21-річний центральний захисник Верони Дієго Коппола. 6 і 9 червня Італія проведе матчі відбору на чемпіонат світу проти Норвегії та Молдови відповідно.

Раніше збірна Іспанії визначилася із заявкою на фінал чотирьох Ліги націй.