Брати Еспозіто повторили досягнення 111-річної давнини у збірній Італії

Себастьяно та Франческо Піо Еспозіто стали першим за останні 111 років братським дуетом, який разом вийшов у основному складі збірної Італії на матч.

Про це повідомляє OptaPaolo.

Напередодні Італії в другому турі Ліги націй-2026 на виїзді обіграла Туреччину 4:1. В атаці разом із Джакомо Распадорі на поле вийшли два рідні брати – Франческо Піо Еспозіто з Інтера та Себастьяно Еспозіто з Сассуоло.

Вони стали четвертим в історії братським дуетом, який разом перебував на полі в матчі збірної Італії. До цього таке досягнення підкорялося Філіппо та Сімоне Індзагі (2000 рік), Альдо та Луїджі Чевеніні (1915) та Джузеппе і Феліче Мілано (1912-1913).

При цьому, брати Індзагі не з'являлися разом у стартовому складі команди. Таким чином, Еспозіто стали першими за 111 років братами, які разом вийшли в основному складі збірної Італії.

Зазначимо, що для старшого з братів, 24-річного Себастьяно, матч проти Туреччини став дебютним у збірній. 21-річний Франческо провів свій 11-й матч і забив 6-й гол за національну команду.

У віці 21 року та 92 днів Франческо Еспозіто став третім наймолодшим форвардом в історії, який забив більше 5 голів за збірну Італії. У молодшому віці перевалити за позначку в 5 голів вдавалося лише Джузеппе Меацці (19 років і 261 день) та Джанні Рівері (21 рік і 78 днів).

Раніше Франческо Піо Еспозіто очолив рейтинг найкращих центрфорвардів світу до 22 років.