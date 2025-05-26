Іско вперше за 6 років отримав виклик у збірну Іспанії

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де ла Фуенте визначився із заявкою команди на фінал чотирьох Ліги націй-2024/25. До неї увійшли 26 футболістів.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Іспанії.

Заявка збірної Іспанії на фінал чотирьох Ліги націй:

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетик), Давід Райя (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад)

Захисники: Педро Порро (Тоттенгем), Оскар Мінгеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетико), Пау Кубарсi (Барселона), Дін Гюйсен (Борнмут), Алекс Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі), Дані Вівіан (Атлетик)

Півзахисники: Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно (Арсенал), Алекс Баена (Вільярреал), Педрі, Фермін Лопес, Ґаві (усі – Барселона), Іско (Бетіс)

Нападники: Альваро Мората (Галатасарай), Ламін Ямаль, Дані Ольмо (обидва – Барселона), Ніко Вільямс (Атлетик), Єремі Піно (Вільярреал), Саму Омородіон (Порту), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад).

Зазначимо, що для Іско це перший виклик у збірну Іспанії з червня 2019 року. У поточному сезоні на рахунку 33-річного хавбека 12 голів і 10 асистів у 32 матчах за Бетіс у всіх турнірах.

Суперником Іспанії по півфіналу Ліги націй буде збірна Франції. В разі перемоги 8 червня у фіналі іспанці зустрінуться з Португалією або Німеччиною.