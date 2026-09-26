Скандальний ексфорвард збірної Італії перебуває в реанімації

Італійський форвард аргентинського походження Пабло Освальдо перебуває в реанімації.

Про це повідомляє Tuttosport.

Його госпіталізували в аргентинському Льявальоле. Лікарі діагностували у 40-річного ексфутболіста діагностували важкий плевральний випіт у правій легені та провели термінову операцію та резекцію легеневої тканини.

Наразі стан Освальдо залишається важким, лікарі не дають ніяких прогнозів. Форварда у важкому стані знайшла його сестра, яка й доправила брата до лікарні.

Протягом останніх років Освальдо розповідав про серйозні особисті проблеми. Він проходив лікування в психіатра та боровся із депресією та наркозалежністю.

Освальдо відомий за виступами за ряд іменитих європейських клубів, серед яких – Фіорентина, Рома, Ювентус, Інтер і Порту. Провів 14 матчів і забив 4 голи за збірну Італії.

Протягом кар'єри Освальдо запам'ятався скандальним характером і проблемами з дисципліною. Зокрема, в 2015 році його кар'єра в Інтері завершилася після того, як він ледь не побився з партнером по команді Мауро Ікарді прямо під час матчу проти Ювентуса, а після цього кілька днів поспіль не з'являвся на тренуваннях команди без поважної причини.

Нагадаємо, кілька днів тому в віці 25 років помер турецький футболіст Толга Календер.