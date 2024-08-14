УПЛ представила символічну збірну 2 туру чемпіонату України

Українська Прем’єр-ліга визначила одинадцятку найкращих гравців 2 туру чемпіонату України-2024/25.

Ліга представила символічну збірну на своєму офіційному сайті.

Воротар: Євген Волинець (Полісся)

Захисники: Ілля Крупський (Ворскла), Володимир Адамюк (Карпати), Сергій Чоботенко, Богдан Михайліченко (обоє — Полісся)

Півзахисники: Артем Челядін (Ворскла), Микола Шапаренко (Динамо), Кирило Ковалець (Олександрія)

Нападники: Артур Шах (Карпати), Безерра (Олександрія), Едуардо Герреро (Зоря)

Резерв: Олександр Кемкін, Амбросій Чачуа, Павло Полегенько (всі — Карпати), Олексій Сич, Ігор Краснопір, Віталій Холод (всі — Рух), Руслан Бабенко (Полісся), Віталій Буяльський (Динамо), Денис Антюх (Зоря)

Найкращим гравцем туру бив визнаний Волинець, а головним тренером — наставник Полісся Імад Ашур. Нагадаємо, в центральному матчі туру житомирці сенсаційно перемогли Шахтар.

Зазначимо, що в опитуванні брали участь експерти УПЛ ТБ, а також представники українських спортивних ЗМІ, зокрема і Чемпіона.