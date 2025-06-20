Вінгер Манчестер Юнайтед готовий піти на значне скорочення зарплати заради трансферу
Заради зміни клубної прописки вінгер Манчестер Юнайтед Антоні збирається відмовитися від значної частини своєї зарплати.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Згідно з джерелом, 25-річний бразилець погодиться на скорочення зарплати у розмірі 30%. Наразі футболіст отримує 150 тисяч фунтів на тиждень.
Він вважає, що цього має вистачити, щоб у нього з'явилося більше можливостей залишити "Олд Траффорд" цього літа.
Це може допомогти Бетісу, у складі якого Антоні провів другу частину сезону-2024/25, відзначившись 9 голами та 5 асистами в 26 матчах.
Саме в Іспанії футболіст зміг набрати форму, яка допомогла "зелено-білим" дійти до фіналу Ліги конференцій та кваліфікуватися до Ліги Європи наступного сезону.
Це контрастує з іншим вінгером Манчестер Юнайтед, а саме Джейдоном Санчо. Англієць відмовився знизити свої фінансові апетити заради можливості залишитися у Челсі.
У підсумку "пенсіонери" не змогли домовитися з футболістом, який повернеться в МЮ з 5 мільйонами фунтів штрафу від лондонського клубу.