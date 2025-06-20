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Вінгер Манчестер Юнайтед готовий піти на значне скорочення зарплати заради трансферу

Олексій Погорелов — 20 червня 2025, 18:02
Антоні
Антоні
Getty Images

Заради зміни клубної прописки вінгер Манчестер Юнайтед Антоні збирається відмовитися від значної частини своєї зарплати.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Згідно з джерелом, 25-річний бразилець погодиться на скорочення зарплати у розмірі 30%. Наразі футболіст отримує 150 тисяч фунтів на тиждень.

Він вважає, що цього має вистачити, щоб у нього з'явилося більше можливостей залишити "Олд Траффорд" цього літа.

Це може допомогти Бетісу, у складі якого Антоні провів другу частину сезону-2024/25, відзначившись 9 голами та 5 асистами в 26 матчах.

Саме в Іспанії футболіст зміг набрати форму, яка допомогла "зелено-білим" дійти до фіналу Ліги конференцій та кваліфікуватися до Ліги Європи наступного сезону.

Це контрастує з іншим вінгером Манчестер Юнайтед, а саме Джейдоном Санчо. Англієць відмовився знизити свої фінансові апетити заради можливості залишитися у Челсі.

У підсумку "пенсіонери" не змогли домовитися з футболістом, який повернеться в МЮ з 5 мільйонами фунтів штрафу від лондонського клубу.

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