Манчестер Юнайтед націлився на трансфер нападника

Керівництво Манчестер Юнайтед уже працює над планами щодо зимового трансферного вікна, яке відкриється в січні 2027 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, манкуніанці розглядають можливість суттєвого оновлення складу на тлі нестабільних результатів команди в нинішньому сезоні.

Одним із головних пріоритетів "червоних дияволів" стане підсилення атакувальної лінії. Серед потенційних кандидатів на перехід до клубу називають Домініка Калверта-Льюїна, Жан-Філіппа Матета та Айвена Тоуні.

Водночас у Манчестері розглядають не лише можливі придбання, а й кадрові втрати. Зокрема, одним із футболістів, які можуть залишити команду під час зимового трансферного вікна, є лівий захисник Люк Шоу.

Напередодні МЮ перервав 9-матчеву серію без перемог, з камбеком здолавши Рому в 4 турі Ліги чемпіонів.