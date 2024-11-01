УПЛ затвердила дату перенесених матчів лідерів чемпіонату

Українська Прем'єр-ліга затвердила дату перенесених матчів 1 туру.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зустрічі Олександрії з Динамо та Руха з Поліссям повинні були відбутися на початку серпня, однак ігри перенесли через виклик групи гравців до складу олімпійської збірної України, яка брала участь в Олімпійських іграх 2024.

Перенесені матчі першого туру УПЛ пройдуть у середу, 4 грудня. Зустрічі між командами відбудуться напередодні старту другої половини чемпіонату України. Про час початку буде повідомлено додатково.

Чемпіонат України – УПЛ

1 тур, 4 грудня

Олександрія — Динамо

Рух — Полісся

Після 11 турів Динамо та Олександрія є лідерами у турнірній таблиці УПЛ, в їх активі по 26 очок. Кияни наразі посідають першу сходинку за рахунок кращої різниці голів. Полісся йде третім з 22 балами, у Руха 9 місце та 14 очок.

Напередодні "біло-сині" на виїзді здолали полтавську Ворсклу в матчі 1/8 фіналу Кубку України. За столичний клуб дебютним голом відзначився панамський форвард Едуардо Герреро, ще один гол на рахунку Владислава Ваната.