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УПЛ затвердила дату перенесених матчів лідерів чемпіонату

Олександр Булава — 1 листопада, 14:17
УПЛ затвердила дату перенесених матчів лідерів чемпіонату

Українська Прем'єр-ліга затвердила дату перенесених матчів 1 туру.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зустрічі Олександрії з Динамо та Руха з Поліссям повинні були відбутися на початку серпня, однак ігри перенесли через виклик групи гравців до складу олімпійської збірної України, яка брала участь в Олімпійських іграх 2024.

Перенесені матчі першого туру УПЛ пройдуть у середу, 4 грудня. Зустрічі між командами відбудуться напередодні старту другої половини чемпіонату України. Про час початку буде повідомлено додатково.

Чемпіонат України – УПЛ
1 тур, 4 грудня

Олександрія — Динамо

Рух — Полісся

Після 11 турів Динамо та Олександрія є лідерами у турнірній таблиці УПЛ, в їх активі по 26 очок. Кияни наразі посідають першу сходинку за рахунок кращої різниці голів. Полісся йде третім з 22 балами, у Руха 9 місце та 14 очок.

Напередодні "біло-сині" на виїзді здолали полтавську Ворсклу в матчі 1/8 фіналу Кубку України. За столичний клуб дебютним голом відзначився панамський форвард Едуардо Герреро, ще один гол на рахунку Владислава Ваната.

Динамо Київ Олександрія Полісся Рух Львів Чемпіонат України, УПЛ

Рух Львів

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