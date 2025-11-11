Українська правда
УЄФА визначився з суддями матчу Франція – Україна

Олег Дідух — 11 листопада 2025, 12:28
Славко Вінчич
Getty Images

Матч п'ятого туру відбору на чемпіонат світу 2026 року між збірними Франції та України обслужить словенська бригада арбітрів на чолі з 45-річним Славко Вінчичем.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Лайнсменами будуть Томаж Кланчнік і Андраж Ковачич. Четвертий арбітр – Раде Обренович, всі – зі Словенії. А ось арбітрами VAR будуть представники Німеччини – Бастіан Данкерт і Беньямін Бранд.

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада, у Парижі на "Стад де Франс". Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, після матчу проти Франції Україна 16 листопада також зіграє з Ісландією. Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад команди на листопадові матчі.

