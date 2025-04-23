Старт чемпіонату України та доля Суперкубку: УПЛ оголосила дату початку наступного сезону

Виконком УАФ визначив базову дату початку нового сезону чемпіонату України та вирішив долю матчу за Суперкубок.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Так, базовою датою початку нового розіграшу чемпіонату визначено 2 серпня. До того ж клуби вирішили відмовитись від проведення розіграшу Суперкубку України.

Зазначимо, що востаннє поєдинок за трофей грали влітку 2021 року – тоді донецький Шахтар розгромив Динамо 3:0.

Окрім того, стали відомі дати початку кваліфікації клубів у єврокубках.

Нагадаємо, що в сезоні-2025/26 чотирьох представників України в єврокубках очікують виступи у ранніх стадіях розіграшу – ще до старту Чемпіонату УПЛ.

Початок кваліфікації у єврокубки для українських клубів

Ліга Чемпіонів : чемпіон УПЛ стартує в другому кваліфікаційному раунді (22/23 та 29/30 липня).

: чемпіон УПЛ стартує в другому кваліфікаційному раунді (22/23 та 29/30 липня). Ліга Європи : володар Кубка України або друга команда УПЛ стартує в першому кваліфікаційному раунді (10-го та 17 липня).

: володар Кубка України або друга команда УПЛ стартує в першому кваліфікаційному раунді (10-го та 17 липня). Ліга Конференцій: друга та третя (або третя та четверта) команди УПЛ стартує в другому кваліфікаційному раунді (24-го та 31 липня).

Нагадаємо, що сьогодні відбудуться матчі півфіналу Кубку України – Буковина зустрінеться з київським Динамо о 16:00, а вже за дві години Полісся прийматиме донецький Шахтар.

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