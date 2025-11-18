Вийти із зони комфорту: Туран пояснив, чому вирішив очолити Шахтар

Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів, чому вирішив очолити донецький клуб попри повномасштабну війну в Україні.

Фахівець поспілкувався зі Sky Sports.

"Для досягнення успіху треба виходити з зони комфорту. Це великий виклик в команді, де велика кількість молодих гравців. Разом із цим, це шанс побудувати колектив, розвивати команду та навчатись.

У звичайному клубі ви десь за дві години після виїзного матчу вже дома, тут це доба або більше. Коли ви перебуваєте в епіцентрі війни, а люди щодня йдуть на великі жертви, то вам потрібно із цим зіштовхнутись: чому вони тут грають у футбол? Чому залишаються тут? Все це має велике значення", – розповів Туран.

Нагадаємо, турецький наставник очолив "гірників" влітку 2025 року, підписавши контракт на два сезони.

Напередодні стало відомо про беттінговий скандал у Туреччині, де серед фігурантів лунала назва колишнього клубу Турана – Еюпспора.