Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Масова бійка через калюжу: у Болівії суддя показав сім червоних карток в одному матчі

Богдан Войченко — 21 жовтня 2025, 12:08
Скріншот
Масова бійка через калюжу: у Болівії суддя показав сім червоних карток в одному матчі

У Болівії трапився справжній футбольний хаос – матч між Блумінгом та Боліваром перетворився на бойовище просто посеред поля. Причиною масової сутички стала величезна калюжа у штрафному майданчику!

Вже у першому таймі емоції гравців вийшли з-під контролю словесна перепалка швидко переросла у масову бійку, після якої арбітр змушений був продемонструвати п’ять червоних карток: двом гравцям господарів і трьом гостей.

Читайте також :
Відео Хаос на футбольному матчі: гравець вдарив фаната, гру зупинили при рахунку 6:0

Але на цьому все не закінчилося. У другому таймі суддя знову дістав червоне цього разу ще двічі, видаливши двох футболістів Блумінга.

Матч завершувався фактично у форматі 7 на 8, а перемогу на 90-й хвилині вирвав Болівар 2:1.

Раніше повідомлялося, що у матчі іспанської Сегунди стався скандал через арбітра, який дав фінальний свисток за секунду до голу.

Арбітри бійка Болівія ВІДЕО скандал