Масова бійка через калюжу: у Болівії суддя показав сім червоних карток в одному матчі

У Болівії трапився справжній футбольний хаос – матч між Блумінгом та Боліваром перетворився на бойовище просто посеред поля. Причиною масової сутички стала величезна калюжа у штрафному майданчику!

Вже у першому таймі емоції гравців вийшли з-під контролю – словесна перепалка швидко переросла у масову бійку, після якої арбітр змушений був продемонструвати п’ять червоних карток: двом гравцям господарів і трьом – гостей.

Але на цьому все не закінчилося. У другому таймі суддя знову дістав червоне – цього разу ще двічі, видаливши двох футболістів Блумінга.

Матч завершувався фактично у форматі 7 на 8, а перемогу на 90-й хвилині вирвав Болівар – 2:1.

