Клуб Серії А зацікавився у трансфері захисника Динамо
Костянтин Вівчаренко
ФК Динамо Київ
Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко потрапив до сфери інтересів клубу Серії А.
Про це повідомляє портал Parmazone.
За інформацією джерела, 23-річним оборонцем киян цікавиться Парма. Однак більше інформації про можливий трансфер наразі немає.
У сезоні 2024/25 Вівчаренко зіграв за Динамо 17 поєдинків, відзначившись голом та двома асистами.
Гравець також виступив на чемпіонаті Європи серед команд U-21, де збірна України не змогла вийти з групи, програвши Нідерландам.
Раніше повідомлялося, що південноафриканський центральний захисник Іме Окон, якого пов'язували з Динамо, продовжить кар'єру на батьківщині – в клубі Кайзер Чіфс.