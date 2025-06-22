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Клуб Серії А зацікавився у трансфері захисника Динамо

Олексій Мурзак — 22 червня 2025, 18:55
Клуб Серії А зацікавився у трансфері захисника Динамо
Костянтин Вівчаренко
ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко потрапив до сфери інтересів клубу Серії А.

Про це повідомляє портал Parmazone.

За інформацією джерела, 23-річним оборонцем киян цікавиться Парма. Однак більше інформації про можливий трансфер наразі немає.

У сезоні 2024/25 Вівчаренко зіграв за Динамо 17 поєдинків, відзначившись голом та двома асистами.

Гравець також виступив на чемпіонаті Європи серед команд U-21, де збірна України не змогла вийти з групи, програвши Нідерландам.

Раніше повідомлялося, що південноафриканський центральний захисник Іме Окон, якого пов'язували з Динамо, продовжить кар'єру на батьківщині – в клубі Кайзер Чіфс.

Динамо Київ Парма Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Костянтин Вівчаренко

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