Клуб Серії А зацікавився у трансфері захисника Динамо

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко потрапив до сфери інтересів клубу Серії А.

Про це повідомляє портал Parmazone.

За інформацією джерела, 23-річним оборонцем киян цікавиться Парма. Однак більше інформації про можливий трансфер наразі немає.

У сезоні 2024/25 Вівчаренко зіграв за Динамо 17 поєдинків, відзначившись голом та двома асистами.

Гравець також виступив на чемпіонаті Європи серед команд U-21, де збірна України не змогла вийти з групи, програвши Нідерландам.

Раніше повідомлялося, що південноафриканський центральний захисник Іме Окон, якого пов'язували з Динамо, продовжить кар'єру на батьківщині – в клубі Кайзер Чіфс.