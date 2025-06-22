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Захисник, якого пов'язували з Динамо, знайшов новий клуб

Олексій Мурзак — 22 червня 2025, 18:17
Захисник, якого пов'язували з Динамо, знайшов новий клуб
Олександр Шовковський та Іме Окон
ФК Динамо Київ

Південноафриканський центральний захисник Іме Окон продовжить кар'єру на батьківщині – в клубі Кайзер Чіфс.

Про це повідомляє портал Kickoff.

Повідомлялося, що ним продовжувало цікавитися київське Динамо.

Нагадаємо, взимку кияни вже переглядали африканця, однак наставник Динамо Олександр Шовковський відмовився від його послуг.

Раніше стало відомо, що у контракті нападника збірної України Владислава Ваната з київським Динамо передбачена клаусула.

Форвардом серйозно цікавиться новачок Англійської Прем'єр-ліги Сандерленд.

Такоє повідомлялося, що "біло-сині" хочуть зберегти Владислава на період кваліфікації Ліги чемпіонів. Столичний колектив стартує з другого раунду, де він зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

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