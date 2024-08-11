Рахунок не зовсім відповідає тому, що було на полі: Пономарьов — про розгром Оболоні

Наставник львівського Руха Віталій Пономарьов поділився враженнями від перемоги над Оболонню (4:0) у другому турі УПЛ.

Його слова наводить пресслужба команди.

"Це очікувано була складна для нас гра, і рахунок, можливо, не зовсім відповідає тому, що було на полі. Сьогодні не було багато видовищного футболу, а переважала боротьба обох команд. Не можу сказати, що Рух переграв Оболонь аж на чотири голи. Грати в Києві проти цієї команди завжди важко.

Оболонь у першому таймі диктувала свої умови на полі. При обороні вони добре пресингували, а коли володіли м'ячем, то використовували дальні передачі для побудови атак. Не всі наші футболісти виконували установку на цей матч на початку гри, тому була певна нервозність у командних діях. Ми використовували свої моменти, а суперник – ні. У перерві про це була розмова і вдалося дещо змінити гру – частіше виходити з оборони через Притулу та Федора, якісніше контролювати м'яч.

На жаль, зараз у нас є багато травмованих футболістів. Це пошкодження, які гравці отримували в ігрових єдиноборствах на тренуваннях – жодної м'язової травми під час зборів у хлопців не було. Прикро, що ці гравці зараз не можуть нам допомогти, але це футбол, тому такі моменти є нормою. У нас є достатньо якісних футболістів, які можуть замінити травмованих гравців. Клуб повинен мати хорошу лавку для заміни недоступних гравців без втрати якості, щоб не було незамінних футболістів.

Зараз наше завдання – вигравати кожен матч. У нас ще не до кінця сформована команда, яка готова вирішувати серйозні завдання", — сказав Пономарьов.