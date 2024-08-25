Пономарьов — про розгромну перемогу над Зорею: Хлопці виконали всі наші тренерські установки

Тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував розгромну перемогу над Зорею в 4 турі чемпіонату України-2024/25.

Його слова з пресконференції передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

— Вітаємо з перемогою, які емоції, що зараз на душі?

— Звичайно, приємно перемагати. Дякую хлопцям за цю гру, вони виконали всі наші тренерські установки. Практично все виконали та зробили. Матч не був легкий. Для нас кожен матч складний, але дуже добре, що футболісти приймають ту інформацію, яку їм доносять. І ось ця попередня поразка зробила правильні висновки.

— Перший гол — комбінація з флангу, а ось другий — це гол зі стандарту і досить не звично, що забив невисокий гравець. Це також була комбінація?

— Звичайно, що ми награємо стандарти. Василь Руніч і минулого року забив головою, це його команда, напевно. Але, звісно, ми готуємося до матчу і стандартні положення також награємо.

— Чи задоволені ви тим, як команда відреагувала після поразки з ЛНЗ? Бо сьогодні ми побачили і попереду більше агресії, також ви дали можливість зіграти молодшим футболістам.

— Задоволений, що перемогли, як хлопці відреагували на поразку в попередньому матчі. Поразки нашій команді теж потрібні, я вважаю, у нас все ж таки не до кінця сформована команда, тому поразки вчать і найголовніше робити правильні висновки.

Стосовно хлопців, які дебютували сьогодні… Ну всі, хто є у нас в команді, я їх залучаю до основного складу, бо в тій ситуації, в якій ми зараз опинилися з травмованими футболістами, мають можливість себе проявити гравці, які були для ротації. Минулого року така ж ситуація була, у нас дуже багато молодих гравців дебютували і добре себе проявили, сьогодні це гравці основного складу, тому я не бачу проблем. Головне, щоб ми дотримувалися своєї стратегії розвитку клубу, команди. Безперечно, результат прийде.

— Враховуючи видалення Клейвера, дебют молоді, чи є у вас ідеї, хто має замінити Клейвера на наступний матч?

— Ми ще не аналізували сьогоднішню гру, завтра почнемо готуватися до матчу з Інгульцем, тому вже завтра будемо думати, хто буде брати участь і ким замінити.

Після трьох зіграних матчів Рух має у своєму активі 6 очок (команда Віталія Пономарьова пропускала перший тур через участь кількох гравців у Олімпійських іграх). У Зорі теж 6 залікових пунктів, але для луганців це був уже четвертий матч у новому сезоні УПЛ.