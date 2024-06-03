Кварцяний — про фінал ЛЧ: Оскільки не грав Лунін, то я вболівав за Боруссію Дортмунд

Один з найвідоміших українських тренерів Віталій Кварцяний розповів, що у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2023/24 вболівав за Боруссію Дортмунд, оскільки Андрій Лунін не грав за Реал.

Його слова передає Sport.ua.

У фіналі Боруссії не вистачило індивідуальної майстерності. У німецької команди у першому таймі було 4 моменти для взяття воріт, однак не зрозуміло, чому не забили. Гравці німецької команди якось неякісно завершали ці гольові нагоди, буквально не вистачило концентрації в останню мить – влучали то в штангу, то воротар відбивав, то м’яч летів повз ціль. А не забиваєш ти — заб’ють тобі, от і все. Саме так і сталося.

Але від Реала, чесно кажучи, я очікував більшого. Втім, можливо, мадридці вже змучились, адже тримались впродовж півроку в такій формі.

Що стосується виступу Луніна, то спрацювали фактори везіння, збігу обставин. Та як би там не було, а у цьому випадку згадується приказка: "Кінець — всій справі вінець". Якщо б він у попередніх матчах Ліги чемпіонів не брав участі, а зіграв би у фіналі — це було б супер. Але, все одно це неймовірний результат для нашого, українського воротаря. Це дуже сильно. Та все ж повторюсь: хотілося його побачити у фіналі. Саме через те, що не грав Лунін, я вболівав за Боруссію", — сказав наставник.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Реал впевнено переміг німецький клуб. Найкращим гравцем матчу став Дані Карвахаль.

Він, а також Тоні Кроос, Лука Модрич і Начо Фернандес вшосте виграли найпрестижніший турнір Європи та повторили рекорд нападника Реала Франсіско Хенто.