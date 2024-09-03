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Форварда Валенсії затримала іспанська поліція за підозрою у сексуальному насильстві

Руслан Травкін — 3 вересня, 17:00
Форварда Валенсії затримала іспанська поліція за підозрою у сексуальному насильстві
Рафа Мір
Getty images

Поліція Іспанії затримала форварда Валенсії Рафу Міра за підозрою у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє Reuters.

Як інформує джерело, злочин міг бути скоєний у будинку футболіста щодо двох жінок, яким менше 25 років. Разом із футболістом, ймовірно, брав участь ще один чоловік, який також затриманий.

Цього літа Мір перейшов до Валенсії. "Кажани" орендували його у Севільї. За клуб він встиг зіграти 4 гри у Ла Лізі, зробив одну гольову передачу.

Рафа — вихованець Валенсії. У 2018 році перебрався до Вулвергемптона. Також грав за Лас-Пальмас, Ноттінгем та Уеску. У складі Севільї Мір вигравав Лігу Європи.

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