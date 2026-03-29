Колос переміг Шахтар, Пантери розгромили ЕМС-Поділля у жіночій Вищій лізі з футболу

Софія Кулай — 29 березня 2026, 21:07
Сістерс Одеса – Металіст 1925
У неділю, 29 березня, відбулися чотири матчі жіночого чемпіонату України з футболу.

У чемпіонській групі ковалівський Колос обіграв донецький Шахтар, а Сістерс Одеса розписала нічию із харківським Металістом 1925.

Щодо групи вибування, то тут були зафіксовані однакові звитяги в обох іграх – 3:1. Перемоги святкували футболістки уманських Пантер та житомирського Полісся.

Чемпіонат України з футболу серед жінок
Чемпіонська група

Колос – Шахтар 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 17 Остапів, 2:0 – 35 Когут, 2:1 – 69 Мироненко

Сістерс Одеса – Металіст 1925 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 70 Калініна (п), 1:1 – 88 Андрухів

Група вибування

Пантери Умань – ЕМС-Поділля 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Буніна, 1:1 – 52 Лашко, 2:1 – 59 Ніколаєва, 3:1 – 83 Миргородська

Ладомир – Полісся Житомир 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 9 Семенюк, 1:1 – 10 Марценюк, 1:2 – 32 Корнацька, 1:3 – 74 Корнацька

Відзначимо, що 25 березня завершились три поєдинки другого етапу чемпіонату.

