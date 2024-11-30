Вірт: Шахтар показав хорошу гру, але десь "не довіз" до потрібного результату

Український тренер Юрій Вірт вважає, що Шахтар добре виглядав у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти ПСВ.

Своїми думками про гру донеччан колишній воротар команди поділився в коментарі NV.

"Повірте мені, це дуже прикра поразка. Але у Шахтаря залишаються шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Тому я взагалі не бачу проблем. "Гірники" показали хорошу гру, але десь "не довезли" до потрібного результату. Знаєте, я можу процитувати влучні слова Юргена Клоппа: "Ми всі прекрасно розуміємо, що 98% успіху у футболі - це навчитися справлятися з невдачами, вміти усміхатися та отримувати задоволення від гри наступного дня після поразки".

У поразці від ПСВ немає нічого критичного. Так, вона прикра, але команда показала дуже хороший футбол. Треба підняти голову і працювати далі. Скоро вирішальні матчі в Лізі чемпіонів, не треба зациклюватися на цій невдачі, а зробити аналіз і з усмішкою продовжувати працювати", – сказав Вірт.