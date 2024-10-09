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Баєр запропонує новий контракт своєму лідеру, за яким полюють Баварія та Реал

Олексій Мурзак — 9 жовтня, 22:30
Баєр запропонує новий контракт своєму лідеру, за яким полюють Баварія та Реал
Флоріан Вірц
IMAGO

Чемпіон Німеччини Баєр має намір продовжити контракт із півзахисником Флоріаном Вірцем, щоб захистити себе від можливості розставання з лідером команди влітку 2025 чи 2026 року.

Про це повідомляє Kicker.

"Фармацевти" ведуть перемовини з гравцем стосовно продовження контракту до 2028 року. Фінансові деталі невідомі.

У травні цього року повідомлялося, що Реал планує оформити трансфер Вірца у 2025 році, вбачаючи у молодому німці ймовірну заміну Тоні Кроосу, який нещодавно завершив кар’єру.

Також "поклала око" на Флоріана мюнхенська Баварія. Повідомлялося, що перші контакти з сім’єю та агентами 21-річного хавбека збірної Німеччини вже відбулися.

На рахунку Вірца 162 матчі, 47 голів та 51 асист у складі Баєра, з яким він виграв чемпіонат Німеччини-2024. За збірну Німеччини Вірц провів 25 поєдинків, забив 4 голи (зокрема два – на домашньому Євро-2024), віддав 5 результативних передач. Трансферна вартість півзахисника, за даними порталу Transfermarkt, становить 130 мільйонів євро.

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