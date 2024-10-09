Баєр запропонує новий контракт своєму лідеру, за яким полюють Баварія та Реал

Чемпіон Німеччини Баєр має намір продовжити контракт із півзахисником Флоріаном Вірцем, щоб захистити себе від можливості розставання з лідером команди влітку 2025 чи 2026 року.

Про це повідомляє Kicker.

"Фармацевти" ведуть перемовини з гравцем стосовно продовження контракту до 2028 року. Фінансові деталі невідомі.

У травні цього року повідомлялося, що Реал планує оформити трансфер Вірца у 2025 році, вбачаючи у молодому німці ймовірну заміну Тоні Кроосу, який нещодавно завершив кар’єру.

Також "поклала око" на Флоріана мюнхенська Баварія. Повідомлялося, що перші контакти з сім’єю та агентами 21-річного хавбека збірної Німеччини вже відбулися.

На рахунку Вірца 162 матчі, 47 голів та 51 асист у складі Баєра, з яким він виграв чемпіонат Німеччини-2024. За збірну Німеччини Вірц провів 25 поєдинків, забив 4 голи (зокрема два – на домашньому Євро-2024), віддав 5 результативних передач. Трансферна вартість півзахисника, за даними порталу Transfermarkt, становить 130 мільйонів євро.