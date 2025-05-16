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Баєр буде вимагати 150 млн євро за трансфер Вірца

Олександр Булава — 16 травня 2025, 21:07
Баєр буде вимагати 150 млн євро за трансфер Вірца
Флоріан Вірц
Getty Images

Леверкузенський Баєр відкритий до пропозицій щодо півзахисника Флоріана Вірца.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Німецький клуб буде вимагати за трансфер 22-річного гравця 150 млн євро. Очікується, що якщо Баварія запропонує за футболіста 100 млн євро, то ця пропозиція буде одразу відхилена.

Керівництво клубу хоче, що Вірц остаточно визначився щодо свого майбутнього наступного тижня – чи залишиться у клубі, чи готовий до переходу.

Зазначається, що у боротьбу за гравця може включитися Реал, якщо встигне продати Родріго.

У поточному сезоні Вірц провів 44 матчі за Баєр у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 15 результативних передач.

Нагадаємо, що Джонатан Та залишить Баєр цього літа в статусі вільного агента. Капітан леверкузенського клубу відмовився продовжувати контракт з клубом.

При цьому чемпіон Німеччини 2024 року також втратить головного тренера в особі Хабі Алонсо.

Баварія Баєр Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Футбольні трансфери Баєр Леверкузен Флоріан Вірц

Баєр

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