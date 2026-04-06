У мене залишився рік за контрактом: Вінісіус Жуніор розставив всі крапки відносно свого майбутнього в Реалі

Зірковий вінгер Реала Вінісіус Жуніор напередодні матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії висловився щодо свого майбутнього в мадридському клубі, наголосивши, що у відповідний час продовжить контракт з "вершковими".

Його слова наводить пресслужба Реала.

"Сподіваюся, я зможу залишитись тут надовго. У мене залишився рік за контрактом, і ми дуже спокійні, бо президент мені довіряє. Ми впевнені в собі, знаємо, чого хочемо, і продовжимо контракт у відповідний час. Я хочу залишитися тут надовго, бо це клуб моєї мрії, і я дуже щасливий", – заявив бразилець.

Поточний контракт 25-річного бразильського гравця розрахований до 30 червня 2027 року (за даними Transfermarkt). У поточному сезоні Вінісіус Жуніор зіграв за мадридців 44 матчі у всіх турнірах, забивши 17 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.

Напередодні повідомлялося, що президент Реала Флорентіно Перес впродовж кількох місяців особисто наполягає на укладанні нового контракту з гравцем.