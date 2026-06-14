Вінісіус розкритикував Бразилію за нічию у матчі з Марокко

Вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор відреагував на нічию з Марокко (1:1) у першому турі на чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова передає Globo.

"Ми дуже погано зіграли у першому таймі. Пропущений гол серйозно ускладнив завдання. Стартові матчі на великих турнірах завжди складаються непросто. Нам потрібно вдосконалюватися та прогресувати з кожною грою. Чемпіонат світу тільки починається, тут немає легких матчів", – сказав він.

Також Вінісіус оцінив свою гру. Нападник вважає, що він може стати ще кращим під час турніру.

"Я вірю, що можу значно покращити свою гру. Я забив гол, але технічно не показав себе на 100 %. Проте я вірю, що можу стати ще кращим і більше допомагати команді в атаці. Ми маємо вдосконалюватися й розвиватися, щоб виграти турнір. На попередньому чемпіонаті світу я був значно молодшим. Зараз у мене більше досвіду, але й більше відповідальності. Думаю, я готовий до всього, що чекає на мене на цьому турнірі. Поля тут відрізняються, дуже спекотно, і нам потрібно адаптуватися, тому що все відбувається дуже швидко", – підсумував Вінісіус.

Поєдинок Бразилія – Марокко закінчився мировою 1:1. У складі "селесао" єдиний гол забив Вінісіус Жуніор, який був визнаний найкращим гравцем матчу.

Попереду у бразильської збірної гра проти Гаїті, яка запланована на 20 червня (о 03:30 за київським часом). Груповий етап команда Анчелотті завершить матчем проти Шотландії (25 червня о 01:00).