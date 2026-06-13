Вінісіус: Збірна Бразилії тут, щоб стати чемпіонами світу

Вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор вважає, що його національна команда буде однією з фаворитів чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Globo.

"Ми тут, щоб стати чемпіонами. Ми на рівні великих національних команд, великих клубів. У нас чудові гравці. Останніми місяцями ми прогресували. На чемпіонаті світу все починається з нуля. Неважливо, хто грав у попередньому фіналі чи хто виграв Кубок Америки – важливо лише те, що станеться від завтра. Ми тут, щоб змінити історію й провести чудовий турнір. Я вважаю, що чемпіонат світу відрізняється від усіх інших змагань. Минула першість навчила мене, що ми повинні бути готовими до останньої хвилини гри, бо дрібниці вирішуватимуть наш хід змагань. Сподіваюся, цього разу ми діятимемо інакше й зуміємо здобути перевагу завдяки цим деталям", – сказав вінгер.

Також Вінісіус оцінив першого суперника на ЧС-2026 – збірну Марокко, відзначив суттєвий прогрес африканської команди.

"Без сумніву, Марокко дуже додало. Це команда, яка чудово готується до матчів і може змагатися з будь‑ким. Футбол сильно змінився, і Марокко – один із прикладів цього. Вони провели чудовий минулий чемпіонат світу, хоча у фіналі Кубка Африки поступилися. У них дуже сильна команда та футболісти, які виступають у топклубах. Бразилія готова змінити цю історію та повернутися на вершину", – підсумував Вінісіус.

Зазначимо, що матч Бразилія – Марокко відбудеться 14 червня. Він розпочнеться о 01.00 за київським часом.

У групі C їхніми суперниками також будуть Гаїті та Шотландія. "Селесао" зіграють з ними 20 та 25 червня відповідно.

Раніше Карло Анчелотті повідомив, що Неймар пропустить перший матч збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2026.