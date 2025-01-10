Вінісіус у гніві: лідер Реала хотів розібратися з гравцем, який викликав його на боксерський поєдинок

Вінісіус Жуніор ледь не влаштував справжню бійку у підтрибунному приміщенні після матчу проти Мальорки (3:0) у межах півфіналу Суперкубка Іспанії.

Передісторія: після одного з матчів Ла Ліги захисник опонентів "вершкових" Пабло Маффео був настільки злим на поведінку бразильця, що пообіцяв нокаутувати його за 10 секунд у боксерському поєдинку. Лідер мадридців ці слова не пропустив повз вуха.

Під час нової зустрічі між Вінісіусом та Маффео відбулося чимало контактних моментів, у першу чергу через гру на одному фланзі. Один із таких епізодів став хітом у соцмережах.

Жуніор так сильно хотів забрати м'яч у Пабло, що той "допоміг" йому дістатися до нього, підсівши під опонента таким чином, що той ефектно перевернувся.

Вже після гри потрапили до ЗМІ нове відео, на якому Вінісіус намагається щось розповісти (і не тільки) Мафео, але гравця стримували одноклубники. Лідер Реала рвався у бій, але не зрослося.

Нагадаємо, "вершкові" зіграють у суботу в фіналі Суперкубка Іспанії проти Барселони. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом.