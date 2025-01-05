Я б нокаутував його за 10 секунд: футболіст Мальорки викликав Вінісіуса на боксерський поєдинок
Вінісіус Жуніор
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Футболіст іспанської Мальорки Пабло Маффео викликав лідера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора на боксерський поєдинок.
Про це він сказав на подкасті Indómitos TV. Його слова передає AS.
"Це було б в окремому світі, у вигаданому житті, але я думаю, що це міг би бути найпопулярніший бій в історії. Я думаю, що я б переміг. Не сумніваюся, я б нокаутував Вінісіуса за 10 секунд", – сказав гравець.
Також Маффео прокоментував дві ситуації з жорсткими порушеннями правил з його боку на талановитому вінгері "вершкових":
"Прийом, який я зробив у сезоні-2021/22, вартий червоної картки. Моя нога піднімається вгору, і це однозначно червона. Але те, що відбулося у серпні минулого року, не тягне на вилучення. Мені пощастило, що четвертий арбітр був поруч і побачив цю ситуацію. Я хотів наступити на м'яч, але випадково наступив на Вінісіуса. Це не червона картка".
Нагадаємо, команди обох футболістів зіграють між собою 9 січня у півфіналі Суперкубку Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Нещодавно Вінісіус отримав червону картку за відмашку. Він вдарив голкіпера Валенсії в обличчя. У підсумку його команда дивом врятувалася у тій грі.