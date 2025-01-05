Я б нокаутував його за 10 секунд: футболіст Мальорки викликав Вінісіуса на боксерський поєдинок

Футболіст іспанської Мальорки Пабло Маффео викликав лідера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора на боксерський поєдинок.

Про це він сказав на подкасті Indómitos TV. Його слова передає AS.

"Це було б в окремому світі, у вигаданому житті, але я думаю, що це міг би бути найпопулярніший бій в історії. Я думаю, що я б переміг. Не сумніваюся, я б нокаутував Вінісіуса за 10 секунд", – сказав гравець.

Також Маффео прокоментував дві ситуації з жорсткими порушеннями правил з його боку на талановитому вінгері "вершкових":

"Прийом, який я зробив у сезоні-2021/22, вартий червоної картки. Моя нога піднімається вгору, і це однозначно червона. Але те, що відбулося у серпні минулого року, не тягне на вилучення. Мені пощастило, що четвертий арбітр був поруч і побачив цю ситуацію. Я хотів наступити на м'яч, але випадково наступив на Вінісіуса. Це не червона картка".

Нагадаємо, команди обох футболістів зіграють між собою 9 січня у півфіналі Суперкубку Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нещодавно Вінісіус отримав червону картку за відмашку. Він вдарив голкіпера Валенсії в обличчя. У підсумку його команда дивом врятувалася у тій грі.