Мбаппе закликав вболівальників Реала припинити персональну критику Вінісіуса

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе виступив із заявою на підтримку свого одноклубника Вінісіуса Жуніора на тлі невдоволення фанатів грою команди.

Його слова передає Reuters.

Коментуючи ситуацію, Мбаппе зазначив, що розуміє розчарування фанатів поточними результатами, але не погоджується з вибором одного гравця як винуватця.

"Я розумію вболівальників, тому що ми не робимо все правильно. Мені не сподобалося, що якщо вони освистують, то повинні освистувати всю команду. Не можна виділяти одного гравця. Це не вина Віні, що ми граємо так, як граємо зараз.

Ось і все, що я хотів сказати: не нападайте на одного гравця. Це наша спільна вина, і ми маємо характер, щоб змінити це на полі", – зазначив Кіліан.

Мбаппе запевнив, що роздягальня "вершкових" не залишить зіркового бразильця наодинці з проблемами.

"Віні, як і ти, як і вона, як і всі інші, він людина. Він неймовірно талановитий, чудовий хлопець, і я щасливий, що знаю його. Ми всі маємо краще захищати його. Він не самотній у Реалі, ми всі з ним. Коли він у найкращій формі, він один з найкращих гравців у світі. Моє завдання – підтримувати його, піклуватися про нього. Коли він щасливий, він змінює хід гри, і це має бути нашою спільною метою".

Приводом для звернення стала атмосфера на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" під час матчу 20-го туру Ла Ліги проти Леванте (2:0). Попри перемогу, вболівальники висловлювали невдоволення формою команди, а персональним об'єктом критики та свисту став бразильський вінгер Вінісіус Жуніор.

Цього сезону 25-річний бразилець зіграв за мадридський Реал 29 матчів. У них він відзначився 6 голами та 8 результативними передачами.

Нагадаємо, що нещодавно Вінісіус посварився з головним тренером Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне під час мадридського дербі у півфіналі Суперкубку Іспанії.

Мадридський клуб, який наразі посідає друге місце в Ла Лізі, переживає непростий період. Керівництво звільнило Хабі Алонсо після програшу у фіналі Суперкубку Іспанії від Барселони.

На посаді головного тренера його замінив Альваро Арбелоа, однак дебют нового наставника завершився вильотом з Кубку Іспанії після поразки від аутсайдера другого дивізіону Альбасете.