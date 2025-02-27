Головний тренер турецького Трабзонспора Шенол Гюнеш заявив, що український вінгер Олександр Зубков травмувався у матчі Кубку Туреччини проти Різеспора (5:2).

Цитує фахівця Ajansspor.

"У Зубкова травма. У Мустафи було невелике розтягнення, тому ми вирішили його замінити. На ногу Савіча також наступили. Сподіваюся, що нічого серйозного. Подивимося. Ми вже стикалися з такими ситуаціями раніше. Матч закінчився, ми вийшли з групи – тепер слід зосередитися на цьому", – розповів Гюнеш.

Нагадаємо, Зубков розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 37-й хвилині гри. У нинішньому сезоні на його рахунку п'ять матчів за Трабзонспор у всіх турнірах, в яких він оформи один асист.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб відмовився від ідеї підписання центрального півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка, адже "гірники" запросили за нього суму в 10 млн євро.