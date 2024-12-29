Зубков зацікавив клуб МЛС – журналіст

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Олександр Зубков може продовжити кар'єру в МЛС.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Неназваний клуб запропонував "гірникам" більше, ніж Трабзонспор. Наразі між представниками команд тривають переговори.

Зазначимо, що пропозиція представника Туреччини складала 3,5 мільйона євро.

Цього сезону Зубков зіграв 19 матчах у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість асистів.

Transfermarkt оцінює вінгера у 8 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що турецький клуб знайшов альтернативу Зубкову.