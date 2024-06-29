Вінгер збірної Іспанії: Не бачив, щоб на Євро хтось грав краще, ніж ми
Вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс вважає, що його команда демонструє найкращу гру на Євро-2024.
Про це він розповів у інтерв’ю Marca.
"Ні. Я не бачив, щоб хтось грав краще, ніж Іспанія. Немає команди, кращої за нас. У Франції великий індивідуальний потенціал, в Англії теж. Але в плані командної гри, самопожертви та роботи, з нами не зрівняється ніхто", — сказав Вільямс.
Збірна Іспанії стала єдиною командою групового етапу Євро-2024, яка набрала максимум очок. Окрім того, підопічні Луїса Де Ла Фуенте не пропустили жодного голу.
На стадії 1/8 фіналу "Фурія Роха" зіграє проти Грузії. Цікаво, що у кваліфікації команди були в одній групі. Тоді іспанці здобули дві перемоги з загальним рахунком 10:2.