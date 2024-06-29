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Вінгер збірної Іспанії: Не бачив, щоб на Євро хтось грав краще, ніж ми

Игорь Чернявский — 29 червня, 16:00
Вінгер збірної Іспанії: Не бачив, щоб на Євро хтось грав краще, ніж ми

Вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс вважає, що його команда демонструє найкращу гру на Євро-2024.

Про це він розповів у інтерв’ю Marca.

"Ні. Я не бачив, щоб хтось грав краще, ніж Іспанія. Немає команди, кращої за нас. У Франції великий індивідуальний потенціал, в Англії теж. Але в плані командної гри, самопожертви та роботи, з нами не зрівняється ніхто", — сказав Вільямс.

Збірна Іспанії стала єдиною командою групового етапу Євро-2024, яка набрала максимум очок. Окрім того, підопічні Луїса Де Ла Фуенте не пропустили жодного голу.

На стадії 1/8 фіналу "Фурія Роха" зіграє проти Грузії. Цікаво, що у кваліфікації команди були в одній групі. Тоді іспанці здобули дві перемоги з загальним рахунком 10:2.

Збірна Іспанії з футболу Євро-2024 Ніко Вільямс

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