Харальдссон: Довбик неймовірно сильний і швидкий

Вінгер Лілля та збірної Ісландії Хаукон-Арнар Харальдссон поділився своєю думкою щодо форварда збірної України Артема Довбика.

Слова ісландця наводить Visir.

"Я грав проти Довбика зовсім недавно (в матчі Ліги Європи Рома – Лілль, – прим.), і забив його команді. Він не реалізував свої вже знамениті пенальті, але він неймовірно сильний і швидкий, тому нам потрібно уважно за ним стежити", – заявив Харальдссон.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк'явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр" відбудеться матч відбору до ЧС-2026 Ісландія – Україна. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Після перших двох турів відбору ЧС-2026 збірна України посідає третє місце квартету D. На старті кваліфікації українська команда програла Франції (0:2), а потім сенсаційно втратила очки, не зумівши переграти Азербайджан (1:1).

Зазначимо, що Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу між збірними Ісландії та України.