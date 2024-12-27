Ще один гравець Динамо посилить клуб УПЛ – ЗМІ

Полтавська Ворскла підпише ще одного гравця київського Динамо Олександра Шевченка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, "ворскляни" орендують вінгера до кінця нинішнього сезону без права викупу.

Зазначимо, що Шевченко вже грав за юнацьку команду Ворскли минулого сезону (27 матчів, 4 голи).

Цього сезону на рахунку 18-річного атакувального гравця – 6 матчів і один гол за київське Динамо U-19.

Нагадаємо, Ворскла уже орендувала одного гравця киян – захисника Навіна Малиша.