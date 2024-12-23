Захисник Динамо Малиш орендований клубом УПЛ – ЗМІ

Гравець київського Динамо Навін Малиш продовжить кар’єру у полтавській Ворсклі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, полтавський клуб орендує захисника до кінця нинішнього сезону УПЛ.

Додамо, що 21-річний Малиш може зіграти як на позиції правого захисника, так і в амплуа опорного півзахисника.

Раніше повідомлялось, що основним правим захисником Ворскли Іллею Крупським цікавиться клуб із МЛС. Малиш може стати заміною для вихованця Ворскли.

У поточному сезоні Навін Малиш зіграв за "біло-синіх" у 3 матчах у всіх турнірів та не відзначився результативними діями.

Напередодні стало відомо, скільки спарингів проведе полтавський клуб під час зимових зборів у Туреччині.