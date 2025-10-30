Українська правда
Олександр Булава — 30 жовтня 2025, 19:20
Стали відомі терміни відновлення вінгера ПСЖ
psg.fr

Атакувальний півзахисник Парі Сен-Жермен Дезіре Дуе отримав травму у матчі 10 туру Ліги 1 проти Лор'яна (1:1) та вибув на декілька тижнів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Дуе залишив поле на ношах після того, як здійснив швидкий ривок. У гравця діагностовано м’язове пошкодження правого стегна. Очікується, що він не зможе повернутися до гри щонайменше кілька тижнів.

У поточному сезоні в активі Дуе вісім матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав три результативні передачі.

Зазначимо, що це не перша травма хавбека цієї осені – раніше він пропустив шість матчів ПСЖ через ушкодження берцової кістки.

Напередодні повідомлялось, що французький гранд готує новий контракт для Вільяма Пачо.

